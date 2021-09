Studie: CO2-ambities Tata haalbaar, maar alleen met financiële hulp en er zijn risico's

Het is nogal een opgave. In een ideaal scenario moet Tata Steel snel vergroenen en de uitstoot van schadelijke stoffen verminderen, maar dezelfde volumes (of meer) staal blijven produceren en winst blijven maken. Kan dat eigenlijk wel allemaal tegelijk?

Volgens deze haalbaarheidsstudie of 'tussentijdse parlementaire memo', want volgende week is het Tweede Kamerdebat over de toekomst van Tata Steel, is het antwoord: ja.

Grotendeels dan, want volksgezondheid blijft in dit rapport buiten beschouwing, en aan elk van de twee 'vergroeningsroutes' die Tata Steel voor ogen heeft, zitten volgens de studie 'technologische risico's'.

Ook zal het bedrijf volgens de studie, zoals overigens alle Europese staalbedrijven, financieel tegemoetgekomen moeten worden. Hoe die steun er precies uitziet, zal in de definitieve versie van het rapport 'in het najaar' duidelijker worden.

Heffing van een miljard euro

Niets doen is echter nog duurder, stelt het onderzoek: Tata kan bij de huidige CO2-uitstoot van 12,6 megaton jaarlijks een heffing verwachten van rond de 600 miljoen euro in 2030, en zelfs een miljard euro vijf jaar later.

Het bedrijf heeft zich dan ook, in lijn met de afspraken van het Klimaatakkoord, ten doel gesteld in 2030 nog 'slechts' 7,6 megaton CO2 uit te stoten en in 2050 zelfs helemaal niets meer. Dat moet gaan gebeuren via één van de twee vergroeningsroutes.

Op verzoek van Tata en FNV Metaal doet adviesbureau Roland Berger nu onderzoek naar de haalbaarheid van die twee plannen, waarvan nu dus tussentijdse resultaten zijn gepubliceerd. Hoe zien die eruit en wat zijn de voor- en nadelen?

Opslag onder de Noordzee

Volgens het eerste plan, stapt Tata op termijn over van de huidige staalproductie met twee hoogovens en een oxy-staalfabriek, naar veel schonere productie met DRI-techniek. Maar eerst is er een tussenstap door CO2 op te slaan in lege gasvelden onder de Noordzee. DRI staat voor Direct Reduced Iron, direct gereduceerd ijzer.

Deze route heeft zo zijn voordelen, volgens het haalbaarheidsrapport. Er wordt al subsidie vrijgemaakt voor de opslag van CO2 onder de zee, en daarmee kan Tata zowel de gestelde doelen van 2030 als 2050 halen.

Het verandert niets aan de CO2-productie

Ook zijn er volgens de studie nadelen: de CO2-opslag is pas mogelijk vanaf 2027, de technologie is tot nu toe nog niet op de geplande schaal toegepast en de opslag verandert niets aan de daadwerkelijke CO2-productie van Tata Steel, hoewel die dus niet de lucht in gaat.

Ook stelt het rapport: 'grote offshore projecten brengen risico's met zich mee ten aanzien van veiligheid, budget en tijdslijnen.' Wat het rapport niet zegt, maar daar nog bovenop komt: de opslag van CO2 onder de Noordzee is omstreden in de regio.