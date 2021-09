Provincie vraagt zich na rapport af: "Kan staalindustrie in de IJmond nog bestaan?"

Het RIVM-rapport van vandaag maakt duidelijk dat de hoeveelheid lood en PAK’s (schadelijke stoffen) in grof stof dat neerdaalt in de IJmond niet-verwaarloosbare risico’s voor de gezondheid oplevert, zoals een hogere kans op kanker of neurologische ontwikkelingsstoornissen.

Bovendien geven de RIVM-metingen 'een indicatie dat een aanmerkelijk deel van het neergedaalde stof afkomstig is van het terrein van Tata Steel'.

Grenzen bereikt

"Genoeg is genoeg", zegt de dorpsraad nu in een persbericht. "Ook dit onderzoek bevestigt, net als voorgaande recente onderzoeken, dat het ongezond wonen is in de IJmond."

Volgens de dorpsraad is er na dit rapport nog maar één weg vooruit: "Met ingrijpende grote investeringen, gekoppeld aan harde eisen op het sluiten van vervuilende fabrieksonderdelen om de IJmond gezond te maken."

Ook wat Olthof betreft zijn de 'grenzen bereikt en zijn er forse keuzes nodig. Wat mij betreft kan staalindustrie in de IJmond alleen nog bestaan als de nadelige effecten op de gezondheid en de leefomgeving zo snel mogelijk en zoveel mogelijk verminderen'.

Vier eisen

De dorpsraad stelt daar vier eisen bij: de schadelijke uitstoot moet van de raad op korte termijn, drastisch, blijvend en aantoonbaar met onafhankelijke bronmetingen, verminderen. En de overheid moet strenger optreden, vinden zij:

“De gezondheid dient door de overheid te worden geborgd door de verlaging in schadelijke uitstoot vast te leggen in de vergunning. Dit alles naast een stevig toezicht en handhaving.”

Volgens Olthof loopt de provincie bij het reguleren van de uitstoot tegen de grenzen van zijn mogelijkheden aan: "Wij spannen ons als provincie, gemeenten en omgevingsdiensten maximaal in, met alles wat ons ter beschikking staat. Maar er is meer nodig."