Hoogleraar milieuchemie na RIVM-rapport: "Het is twee over twaalf"

Wijk aan Zee moet zich zorgen maken. Dat stelt hoogleraar milieuchemie & toxicologie Jacob de Boer na bestudering van het vanochtend verschenen RIVM-rapport over stofregens in de IJmond. "Als het gaat om de concentraties lood en PAK's (kankerverwekkende stoffen), dan is het niet twee vóór, maar eerder twee over twaalf. Er moet iets gebeuren."

Kinderen in de IJmond krijgen schadelijke hoeveelheden lood en PAK’s binnen via de huid en hand-mondcontact met neergedaald stof in de IJmond. Dat valt te lezen in het RIVM-rapport dat vanochtend openbaar werd gemaakt. Het rapport van het RIVM is een vervolg op een voorlopige analyse die werd gepubliceerd in juni 2019. Uit de veegmonsters werd ook toen duidelijk dat er lood, vanadium en chroom in de stofdeeltjes zaten. Dat leidde tot veel onrust in de regio. Ook dit keer waren de reacties niet mals.

Hoogleraar Jacob de Boer is een expert op het gebied van toxicologie en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Op verzoek van NH Nieuws bestudeerde hij dit nieuwe rapport.

Waar ligt wat u betreft het zwaartepunt van dit nieuwe RIVM-rapport?

"Dat men duidelijk constateert dat de grenswaarden, vooral in Wijk aan Zee, heel behoorlijk worden overschreden. Dat gaat over de grenswaarde voor de veiligheid van de gezondheid. Maar ook dat er in Wijk aan Zee veel hogere waardes worden gemeten, in vergelijking tot andere meetstations. Het is gewoon zorgelijk te noemen."