'Historisch moment: Nederlandse en Engelse tak Tata Steel gaan splitsen'

De directie van Tata Steel Nederland schrijft in het bericht aan het personeel dat ze de organisatie van het bedrijf na de splitsing willen optimaliseren 'om zich zo goed mogelijk in te richten voor een duurzame toekomst': "Onder aan de streep moeten we genoeg verdienen om blijvend te investeren in onze duurzame toekomst", aldus directieleden Hans van den Berg en Co van Dort. In het bericht wordt niet duidelijk op welke manier dat gaat gebeuren.

In een intern bericht gericht aan het personeel laat de directie weten dat ze maandag een aanvraag voor de splitsing zullen indienen bij de Centrale Ondernemingsraad van Tata Steel Nederland. De ondernemingsraad zal over het voorstel een advies gaan geven. Volgens de directie van Tata Steel Nederland zal voor het 'overgrote deel van de medewerkers weinig tot niets veranderen'.

Publiek geheim

Het is een publiek geheim dat werknemers van Tata Steel in Nederland al jaren de nadrukkelijke wens hebben om als zelfstandig bedrijf in IJmuiden verder te gaan. De winst die in IJmuiden werd gemaakt, vloeide tot ergernis van de werknemers, vaak weg naar de noodlijdenden fabrieken in Wales.

Vakbond FNV Metaal noemt de splitsing een historische ontwikkeling voor Tata Steel. "Het is heel goed voor werknemers en omwonenden. En ik denk dat er een goede toekomst gaat komen voor het staalbedrijf in IJmuiden", zegt bestuurder Roel Berghuis.

Belangrijke stap

Het 'ontvlechtingsproces' van de Nederlandse en Britse bedrijven van Tata Steel is al langere tijd bezig. In november vorig jaar toonde het Zweeds-Finse staalbedrijf SSAB interesse in de koop van Tata Steel, maar wilde daarbij niet de Britse tak overnemen. Het Indiase moederbedrijf van Tata Steel besloot daarop om de Nederlandse en Engelse afdelingen, die samen Tata Steel Europe vormen, te splitsen.

Ondanks dat SSAB afzag van de koop van Tata Steel werd de splitsing wél doorgezet. "Ons boekjaar loopt tot 31 maart, we streven ernaar dat op die dag de splitsing officieel kan worden gemaakt", zei woordvoerder Ariane Volz van Tata Steel Europe in februari van dit jaar. Vanwege 'onbekende' vertraging ging de splitsing in maart niet door. Met het indienen van een adviesaanvraag bij de ondernemingsraad aanstaande maandag wordt nu 'een belangrijke stap voor de separatie van Tata Steel Nederland gezet', aldus de directie.