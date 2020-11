Tata Steel India praat over toekomst Europese tak, aandeelhouders zijn rode cijfers zat

IJMUIDEN - Niet alleen de kwartaalcijfers, ook de toekomst van de moeizame Europese tak van Tata Steel staat vandaag op de agenda bij de vergadering van de Raad van Bestuur van Tata Steel International. Dat meldt The Times of India op basis van bronnen.

De Europese tak lijdt al jaren verlies en is in zwaar weer beland door een combinatie van teruggelopen vraag naar staal, een te groot aanbod van staal in de Europese markt, alsmede het niet doorgaan van een joint venture met ThyssenKrupp, aldus The Times of India.

NH Nieuws

Eerder kwam al naar buiten dat Tata Steel Europa vorig boekjaar een verlies heeft geleden van een miljard euro. Hoewel het grootste aandeel van dit verlies valt te herleiden naar Tata Steel UK, dook ook de IJmuidense tak met een verlies van 116 miljoen euro voor het eerst sinds jaren in de rode cijfers. Deze resultaten dateren van voor de coronapandemie, wat betekent dat de resultaten van volgend boekjaar nog roder van kleur zullen zijn. De rode cijfers van de Europese tak zorgen voor een opvallend contrast met de fabrieken van Tata Steel in India die er juist heel goed voor staan. Dit zorgt voor extra frustratie bij investeerders en aandeelhouders die al langere tijd aandringen op hard ingrijpen door de Tata-directie.

Als het aan de investeerders ligt, ketst Tata Steel India de Europese tak in zijn geheel af, omdat de winst nu voornamelijk in India zelf wordt gemaakt. Eind oktober meldde Duitse zakenkrant Handelsblatt dat het Zweedse staalbedrijf SSAB interesse zou hebben om de Hoogovens in IJmuiden over te nemen, en potentieel ook de Engelse tak. Voor nu zijn deze speculaties door Tata Steel nog niet ontkracht of bevestigd.

Reactie Tata Steel Nederland "Wat wij weten is dat op dit moment de tweede kwartaalcijfers van Tata Steel worden besproken door de directie in India. Wat verder uit dit overleg zal komen is ook voor ons onduidelijk, dus daar kunnen wij voor nu nog niks over zeggen" Ariane Volz, woordvoerder Tata Steel Nederland