Advies aan Tata na afgeketste overname SSAB: "Nu niet in zee gaan met rare bedrijven"

IJMUIDEN - Nieuw ronde, nieuwe kansen. Tata Steel heeft gisteren weliswaar een blauwtje gelopen met het afketsen van de overname door SSAB, volgens hoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw blijft het staalbedrijf een interessante partij voor andere overnamekandidaten. "We hebben het hier over een parel in de Nederlandse maakindustrie. Tata Steel hoeft niet te wanhopen."

"Maar", moet hij toegeven, "het is jammer dat het niet doorgaat. SSAB is een goed bedrijf dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan." De Zeeuw denkt dat het verstandig is dat Tata Steel IJmuiden de huidige koers aanhoudt. Dat wil zeggen dat de ontvlechting met Tata Steel in Wales moeten worden doorgezet. Een deel van de winst die in Nederland wordt gemaakt, vloeit weg naar Port Talbot. Rare Chinese bedrijven De Zeeuw, voorzitter van het economisch forum 'Holland boven Amsterdam', sluit niet uit dat Tata Steel geen andere partner vindt en op zichzelf het hoofd boven water houdt. Het meest voor de hand liggende scenario is, volgens hem, dat het staalconcern op zoek gaat naar een nieuwe overnamekandidaat. Het bedrijf zal daarin kritisch moeten zijn. "En dus niet in zee moeten gaan met een rare Chinees, zal ik maar zeggen, die geen enkel gevoel heeft voor de omgeving en weinig geeft om duurzaamheid." tekst gaat door onder de video

De Zeeuw is niet gevoelig voor het door SSAB aangevoerde argument dat de manier waarop Tata Steel werkt niet aansluit bij de eigen duurzaamheidsdoelstellingen. "Voor dit bedrijf is het ook een gecompliceerde commerciële overweging." tekst gaat door onder de video

Hij denkt dat de bevindingen van de Zweden op het gebied van het milieu in de IJmond eventuele andere kandidaat-overnamekandidaten niet zal afschrikken. Ook de toenemende kritiek van mensen in de buurt van de fabriek op de uitstoot van schadelijke stoffen, zal geen rol van betekenis spelen. "Daar kijken ze doorheen, een overnamekandidaat bekijkt alle aspecten van het bedrijf." Toch zal een bedrijf wel iets willen doen aan de relatie met de omgeving: "Daarom zal elke overnamekandidaat kijken hoe het mogelijk is om op redelijk korte termijn die verhouding met de omgeving en omwonenden te verbeteren."

