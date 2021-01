Verbijstering en teleurstelling in IJmuiden nu SSAB afziet van overname

IJMUIDEN - De teleurstelling bij de werknemers en de ondernemingsraad is groot, nu naar buiten is gekomen dat het Zweedse staalbedrijf SSAB afziet van een overname van de Nederlandse tak van Tata Steel. Zowel FNV-bestuurder Roel Berghuis als Cinta Groos, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van Tata Steel zijn verrast en zagen dit niet aankomen.

"Het is vooral spijtig omdat we toch een toekomst zagen met een nieuwe partner met meer aandacht voor duurzaamheid”, vervolgt Groos. "SSAB leek ook goed complementair qua producten. Het leek echt op een goede stap voor een goede verdere toekomst."

Ook Cinta Groos, sinds 7 januari van dit jaar voorzitter van de centrale ondernemingsraad geeft aan teleurgesteld te zijn. "We zijn zeer onaangenaam verrast en vinden het erg jammer. We zagen goede opties en dat het nu zo afketst is heel teleurstellend."

"Dat hebben wij in IJmuiden ook nodig, dus in die zin zagen we het als een hele kansrijke onderneming. Ik wist dat de verkoop nog geen gelopen race was, maar ben wel enorm verrast en teleurgesteld door het nieuws."

"We moeten eens serieus met het ministerie van Economische Zaken in gesprek"

"Er wordt wel degelijk gekeken naar het verduurzamen van het bedrijf in IJmuiden en ook kijken we hoe we de CO2 uitstoot kunnen aanpakken in de nabije toekomst. In die zin is het jammer dat het wordt gezien als niet rendabel en te duur", zegt Groos. "Er zouden zeker goede mogelijkheden zijn geweest."

Ook wat betreft de argumentatie van SSAB dat ze 'Tata Steel IJmuiden niet in lijn kunnen brengen met hun duurzame strategie zoals ze dat graag willen', is Groos teleurgesteld. "Het is jammer dat ze op deze manier naar buiten brengen dat het stukloopt op duurzaamheid , omdat ik juist denk dat we samen met SSAB daarin een versnelling hadden kunnen aanbrengen."

Ontvlechting

Berghuis geeft aan dat ze zich eerst goed willen laten informeren en te weten te komen wat er wat er nou precies gezegd is door het Zweedse concern. "Wat we wel van mening zijn, is dat de ontvlechting die zou plaatsvinden tussen Tata Steel Engeland en Tata Steel Nederland gewoon door moet gaan, omdat we in IJmuiden weer een slagvaardig bedrijf willen hebben zoals we dat altijd geweest zijn."

Op de vraag hoe Tata Steel IJmuiden verder moet, wijst Berghuis naar Den Haag. "We moeten ons als bedrijf en als FNV breed oriënteren en dat betekent dat we moeten kijken naar het ministerie van Economische Zaken. Er is een Wopke-Wiebesfonds waar twintig miljard in zit, we moeten dus echt eens serieus met Economische Zaken in gesprek of daar ook niet mogelijkheden zijn om een vergoeding te organiseren voor Tata Steel IJmuiden."