Zaankanters geven gemeente nét aan een voldoende; luisteren naar inwoners kan beter

Zaankanters geven het bestuur van de afgelopen vier jaar 'net aan' een voldoende. Dat blijkt uit een onderzoek dat NH Nieuws uitvoerde in samenwerking met Kieskompas in aanloop naar de verkiezingen in maart. Eén derde van de inwoners voelt zich onveilig, ondanks dat de gemeente kluisjescontroles en messeninleveracties organiseert.

NH Nieuws / Thyra de Groot

Zaanstad scoort een krappe 6.0 onder de deelnemers van het onderzoek. Naast een rapportcijfer voor de manier waarop hun gemeente de afgelopen vier jaar is bestuurd, vroeg NH Nieuws ook naar meer specifieke kwesties die de afgelopen bestuursperiode zijn behandeld. De gemeente heeft zich de afgelopen jaren ingezet om verschillende problemen rond veiligheid aan te pakken. Zo heeft de gemeente 1,64 miljoen euro subsidie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid ontvangen om het programma 'Back on Track 075' verder uit te rollen. Dit is bedoeld om te voorkomen dat jongeren en jongvolwassenen (verder) afglijden naar de criminaliteit.



Eerder vertelt jeugdboa Sebastiaan aan NH Nieuws hoe de situatie in de Zaanse wijk Saendelft is. Tekst gaat door onder de video.

Plan voor hangjongeren in Zaanstad: "Al zou je er maar één kunnen helpen" - NH Nieuws

Ondanks de maatregelen voelt ongeveer 30 procent van de Zaankanters zich niet veilig in het centrum van Zaanstad. Er zijn verschillende jongeren opgepakt met messen en op scholen zijn kluisjescontroles gedaan. Zo'n 40 procent van de inwoners vindt dat de gemeente genoeg heeft gedaan om het messenprobleem aan te pakken. Preventief fouilleren Back on Track is nog maar net gestart en dat zie je terug in de cijfers, want zo'n 20 procent van de inwoners vindt dat het project daadwerkelijk z'n vruchten heeft afgeworpen. Wel is het preventief fouilleren volgens de inwoners een goede zet: ongeveer 70 procent is blij met deze aanpak.



Het bovengenoemde project wordt gecommuniceerd met een QR tegels. Zaanstad doet haar best om de inwoners op een originele manier te bereiken en volgens zo'n 15 procent is de communicatie een succes, maar de meerderheid van de Zaankanters vindt dat dit veel beter kan.

QR tegel bij station Krommenie-Assendelft voor campagne 'Be On Track' - Pascal Fielmich

Op 8 maart komen de Zaanse lijsttrekkers samen voor het NH Nieuws verkiezingsdebat in de Bullekerk in Zaandam. De thema's veiligheid, natuur en milieu, vertrouwen in de politiek, wonen en jeugd komen allen aan bod.



• Het debat is vanaf 19.30 uur live te volgen op nhnieuws.nl/zaanstreek- waterland

• Op 11 maart om 9:00 uur wordt het debat herhaald op het tv-kanaal van NH Nieuws