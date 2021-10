Politie op zoek naar minderjarige verdachte van steekpartij in Zaandijk

Bij een steekpartij waar jongeren bij betrokken waren in Zaandijk is vanmiddag iemand gewond geraakt. De verdachte van de steekpartij wordt op dit moment door de politie gezocht. De politie laat aan NH Nieuws weten dat het zou gaan om een ruzie. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.