Na grote wapeninleveractie nu preventieve kluisjescontrole op middelbare scholen Zaanstreek

ZAANSTAD - In de Zaanstreek hebben er de afgelopen jaren meerdere steek- en vechtpartijen plaatsgevonden. Eerder dit jaar heeft de politie op scholen steekproeven in kluisjes gedaan en daar gaan de scholen vanaf dit schooljaar zelfstandig mee door. Een medewerker van de school zal samen met een lid van de schoolleiding willekeurige kluisjes controleren.

Of er al kluisjes gecontroleerd zijn wil de woordvoerder van het Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad niet zeggen. De kluisjes zullen gekoppeld blijven aan één leerling, zodat de juiste persoon bij aanwezigheid van messen, hamers of andere wapens meteen geregistreerd kan worden in het Magister en de politie ingelicht kan worden.

Onrust in de Zaanstreek

In de Zaanstreek is het al een tijd onrustig onder jongeren. Zo is op 23 augustus een leerling van het Trias VMBO gestoken op het station Krommenie-Assendelft en in mei dit jaar is een grote groep jongeren met elkaar op de vuist gegaan.

Uitslag juni 2021

Eerder zei de directrice van het Trias VMBO al dat ze het belangrijk vindt dat leerlingen hun weg naar een vertrouwenspersoon kunnen vinden. Of de kluisjescontrole succesvol zal zijn, zal in juni 2021 worden gecommuniceerd. Echter zal door de privacywet niet bekend worden gemaakt op welke school de wapens gevonden zijn.