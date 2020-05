Burgemeester Jan Hamming veroordeelt massale vechtpartij in Assendelft

ASSENDELFT - Op woensdagmiddag heeft een heftige vechtpartij plaatsgevonden in Assendelft. De politie is op zoek naar getuigen, en burgemeester Jan Hamming van de gemeente Zaanstad spreekt in een uitgebreid Facebookbericht van een 'aanslag op onze vreedzame samenleving.'

Volgens de politie kwam de melding van de vechtpartij rond 16.15 uur binnen gistermiddag. Bij aankomst bleek gelijk dat het ging om een massale vechtpartij tussen zo'n vijftig jongeren, veelal minderjarig. Toen de politie aankwam stopten zij met vechten.

Burgemeester Jan Hamming laat in een reactie op Facebook weten geschrokken te zijn van de vechtpartij. "Het is toch onvoorstelbaar dat dit in onze gemeenschap gebeurt. Ik ben zwaar verontwaardigd over de omvang van dit incident en het gedrag van deze jongeren. De afgelopen periode was het even iets rustiger, maar nu de Coronamaatregelen soepeler zijn is dit blijkbaar het nieuwe normaal. Het normaal van geweld en gebrek aan onderling respect. Dit is niet normaal! En dit is ondermijnend voor onze manier van samenleven."

In beeld

Verder laat de burgemeester weten dat de politie het grootste deel van de betrokken jongeren in beeld heeft, maar dat er een zwijgcultuur heerst en dat de betrokkenen geen anderen willen identificeren.

Hij doet dan ook een oproep aan ouders om met hun kinderen te praten over dit incident. "We mogen dit niet accepteren."

