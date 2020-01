Wapeninleveractie Zaanstad direct succesvol: gigantisch geweer, vlindermes en samoeraizwaard

Zaanstad is het aantal wapens op straat zat en daarom houdt de gemeente vanaf vandaag twee weken een inleveractie , waarin iedereen zijn of haar wapens naar de politie kan brengen zonder straf. Daar wordt direct goed gebruik van gemaakt.

Vorig jaar kwamen agenten maar liefst 140 keer in aanraking met steekwapens en dat aantal moet drastisch omlaag. De politie maakt zich met name zorgen over het groeiende aantal jongeren dat met een steekwapen door Zaanstad loopt.

"Het is bizar. Het zijn met name jongeren van middelbareschoolleeftijden die met messen op zak lopen. Er is ook een aantal incidenten geweest afgelopen jaar waar die kinderen ook bij betrokken zijn geweest. Dan gaat het niet alleen om bedreigingen met die wapens, maar ook echt het gebruik van die wapens", vertelt agente Sultan Tasdelen.