Beelden steekpartij tieners rond op Snapchat: "Leerlingen kunnen misdaad anoniem melden"

KROMMENIE/ASSENDELFT - De steekpartij gisteravond op treinstation Krommenie-Assendelft is niet de eerste tienerruzie die uit de hand loopt in Zaanstad. De gemeente houdt de kaken over 'een plan' om excessief geweld onder jongeren aan te pakken op dit moment nog stijf op elkaar, maar anderen spreken zich er wel over uit. "We willen al tijden camera's op deze plek."

In mei gingen op diezelfde plek tientallen jongeren met elkaar op de vuist . Geruchten gingen destijds dat dit zou gaan om een internetruzie en drillrap. Er gingen veel video's van de knokpartij rond op sociale media. Ook van de steekpartij van gisteravond gaan beelden rond op onder meer Snapchat. Tekst gaat door onder artikel.

Dat zegt een ondernemer bij het station, waar gisteravond de 16-jarige jongen gewond raakte , vermoedelijk toen hij een ruzie kwam uitpraten en iemand hem met een mes stak. Een jongen van zeventien werd een paar uur later aangehouden .

Meerdere bronnen zeggen dat tegen NH Nieuws, óók de school waar het slachtoffer op zit. De directie van het Trias VMBO zegt: "Ik heb dat ook begrepen. Leerlingen moeten weten dat ze altijd Meld Misdaad Anoniem kunnen bereiken als ze iets weten. Daarnaast hebben wij ook een vertrouwenspersoon."

De steekpartij is vandaag niet schoolbreed besproken, maar wel in de klas van de leerling. "We gaan het gesprek aan en proberen daarmee angst weg te nemen", aldus de directie. De jongen maakt het naar omstandigheden goed.

Camera's nodig

Op de plek van het incident van gisteren was vandaag niets meer te zien, maar een ondernemer is het zeker niet vergeten. "Er wordt al tijden gevraagd om camera's", laat de eigenaar van Aryan's Bread & Coffee weten aan NH Nieuws. Er is namelijk vaak overlast.

Een woordvoerder van gemeente Zaanstad bevestigt de camerawens, maar zegt dat dit bij de organisatie van de spoorwegen ligt. "We zijn er al tijden over in gesprek."

De burgemeester van Zaanstad uitte al eerder dat hij geschrokken is van de manier waarop jongeren met elkaar omgaan. De gemeente zegt bezig te zijn met een plan van aanpak, maar géén campagne, benadrukt de woordvoerder. "Het wordt een groot samenwerkingsverband, onder meer met scholen en jeugdorganisaties. Jongeren nemen nou eenmaal niet zomaar van iedereen iets aan. Dit wordt volgende maand gepresenteerd."

Wapens

Jongeren, geweld en wapens is een taai thema voor gemeenste Zaanstad. Afgelopen jaar deed de politie in de gemeenste een fouillering en een wapeninleveractie wegens de toename van geweld. Ook zijn kluisjes op scholen opengebroken en vond de politie daarin messen, hamers en een stroomstootwapen.