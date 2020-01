Al bijna honderd wapens vrijwillig ingeleverd bij politie Zaanstreek

Voor een indruk van het verzamelde wapenarsenaal heeft de politie de wapens op de vloer van een sporthal uitgestald. Tussen de messen en geweren liggen ook kogels en stroomstootwapens.

Sinds 20 januari kunnen inwoners van Zaanstad hun wapens straffeloos bij de politie inleveren. De gemeente hoopt daarmee het aantal jongeren dat zich met wapens op zak op straat begeeft, terug te dringen. Het gaat dan vooral om steekwapens, want het aantal incidenten daarmee is in de eerste weken van het nieuwe jaar in Zaanstad al niet meer op de vingers van een hand te tellen.

'Messen op zak'

"Het is heel bizar", zei agente Sultan Tasdelen vorige week tegen NH Nieuws. "Het zijn jongeren van middelbareschoolleeftijd die met messen op zak lopen. Er is ook een aantal incidenten geweest het afgelopen jaar waar kinderen bij betrokken zijn geweest. Niet alleen bedreigingen met wapens, maar ook gebruik van wapens."