Zaanstad doet oproep na messengeweld door jongeren: "Lever je wapen in!"

ZAANSTAD - De gemeente Zaanstad houdt vanaf volgende week samen met het Openbaar Ministerie (OM) een wapeninleveractie, onder meer vanwege het aanhoudende messenprobleem in de gemeente. Zo waren er vorige week alleen al vier nieuwe incidenten met messen.

Volgens de gemeente moest de politie in 2019 maar liefst 140 keer in actie komen in verband met schiet- of steekpartijen. Om het aantal incidenten dit jaar naar beneden te krijgen, komt Zaanstad daarom nu met een wapeninleveractie.

Die volgt op een al geldende preventieve fouilleeractie. Burgemeester Hamming is duidelijk over het probleem in zijn gemeente: "Wapens moeten onze stad uit, zo simpel is het. Wapenbezit leidt tot wapengebruik en dat zorgt voor de meest vreselijke tragedies. We moeten er alles aan doen om dit te voorkomen."

Van 20 januari tot en met 2 februari kan iedereen daarom zijn of haar wapens inleveren bij het bureau in Zaandijk, Zaandam Zuidoost of Zaandam-Centrum. De politie benadrukt dat er tijdens de inleverweken geen straf wordt opgelegd voor het bezitten van de wapens. Wapens thuis ophalen Bijzonder detail is dat de politie laat weten dat vuurwapens niet bij een van de wapendepots kunnen worden ingeleverd: deze worden thuis opgehaald door politie-agenten in burgerkleding en een onherkenbare auto.