Vier nieuwe incidenten binnen vijf dagen tussen jongeren met messen in Zaanstreek

Eerste incident: zwaar gewond

Het eerste incident vond plaats op 4 januari in Oostzaan. Een 19-jarige Amsterdammer stak daarbij iemand neer tijdens een uit de hand gelopen ruzie op een huisfeestje. Het slachtoffer raakte ernstig gewond, het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat. De verdachte is na de steekpartij gevlucht, maar werd later aangehouden.

Tweede incident: poging tot doodslag

Drie dagen later, op 7 januari, heeft er in Krommenie een poging tot doodslag plaatsgevonden toen een 15-jarige man uit Oostzaan heeft ingestoken op een 16-jarig slachtoffer. Het slachtoffer zijn kleding is door meerdere messteken vernield. Het slachtoffer kwam er enkel en alleen met kleerscheuren vanaf.

Derde incident: gigantisch mes

Het 16-jarige slachtoffer van het tweede incident wordt op 9 januari zelf ook aangehouden. Hij had het wapen wat op de foto boven aan het artikel staat bij zich. Het enorme mes had een lemmet van 70 centimeter.

Vierde incident: ruzie tussen groep

Op 9 januari houdt de politie een 18-jarige Amsterdammer aan in Assendelft nadat deze betrokken was bij een ruzie tussen een groep jongeren. Ook deze jonge man had een mes in zijn bezit.