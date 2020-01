Man (19) neergestoken bij uit de hand gelopen feestje in Oostzaan

OOSTZAAN - Op een huisfeestje aan de Draaikolk in Oostzaan is gisteravond een groep jongeren met elkaar op de vuist gegaan. Daarbij is ook gestoken.

De politie was al snel in de straat en vond in het huis een 19-jarige man die was neergestoken door een ander. De verdachte is na de steekpartij gevlucht en loopt momenteel nog op vrije voeten.

Een mobiel medisch traumateam werd opgeroepen om assistentie te verlenen. De 19-jarige is overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar de steekpartij.