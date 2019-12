Slachtoffer steekpartij Hoofddorp overleden

HOOFDDORP - Bij een steekpartij bij winkelcentrum Toolenburg in Hoofddorp is vanavond iemand overleden.

Het incident gebeurde rond 21.00 uur vanavond bij een geldautomaat bij winkelcentrum Toolenburg. Rond 22.00 uur meldt de politie dat het slachtoffer is overleden. "Familie wordt opgevangen", aldus de politie.

De politie heeft de plek inmiddels afgezet en is bezig met het opzetten van schermen om het publiek op afstand te houden.

De politie is op zoek naar twee mannen. Een van hen heeft een helm op en beiden zijn in het zwart gekleed. Ze zijn in de richting van de Dirk van den Broek gevlucht.

De politie adviseert de mannen niet zelf te benaderen maar het alarmnummer te bellen.