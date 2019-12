Man (64) doodgestoken en beroofd tijdens pinnen in Hoofddorp, vrouw was getuige

De man die gisteravond werd doodgestoken bij een geldautomaat aan de Markenburg in Hoofddorp, werd tijdens het pinnen beroofd door twee mannen. Zijn vrouw was getuige van het drama.

De 64-jarige man stond om 20.50 uur te pinnen bij het winkelcentrum Toolenburg, toen het duo bij de geldautomaat het echtpaar probeerde te beroven. Er ontstond een worsteling, waarbij de zestiger werd neergestoken.

Gereanimeerd op straat

Rond 22.00 uur meldde de politie dat de man was overleden. Volgens getuigen werd hij op straat gereanimeerd, maar mocht dat niet meer baten. De vrouw is opgevangen door agenten.

Na de steekpartij was de politie op zoek naar twee mannen die beide in het zwart gekleed waren. Eén van hen had een helm op. De daders zijn nog altijd spoorloos.

Hoofddorp wordt geteisterd door veel geweldsincidenten. NH Nieuws zette op een rijtje wat er tot nu toe in 2019 gebeurde: