Uurtje fouilleren in Zaanstad: vier fikse messen en een stroomstootwapen

Gisteravond hield de politie een preventief fouilleeractie in de Zaanse veiligheidsrisicogebieden. De politie deelt de vangst op een foto op Facebook: vier grote messen, waarvan twee rechtstreeks uit de keuken lijken te komen. De pen links is onschuldig, het schrijfgerei ligt er slechts ter indicatie van de grote van de messen. De zaklamp rechts is minder onschuldig, daarin zit verborgen een stroomstootwapen verwerkt.

Partijen pleiten voor messenverbod

Zes politieke partijen in de gemeente Zaanstad willen, na de vele incidenten die de laatste dagen hebben plaatsgevonden, dat er een messenverbod komt in bepaalde gebieden van de stad. Dat schrijven ze in een gezamenlijke brief.