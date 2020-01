Politiekorpsen: 'Ouders, ga in gesprek met je kind over messen'

Politiekorpsen uit Haarlemmermeer en Amsterdam roepen ouders op in gesprek te gaan met hun kinderen over messenbezit. Afgelopen tijd zijn er meerdere steekincidenten geweest waarbij de daders (en soms ook het slachtoffer) minderjarig zijn.

"We zien deze signalen de laatste tijd helaas gestaafd door een toename in incidenten waar messen bij betrokken zijn", schrijft de Politie Haarlemmermeer op Facebook. "Met als absoluut dieptepunt de dood van een 64-jarige Hoofddorper afgelopen 16 december. Ook tijdens de jaarwisseling waren er weer enkele incidenten met jongeren en messen."

Gisteren nog werd een 12-jarige Horinees aangehouden voor het neersteken van een leeftijdsgenoot. Tegelijk hield de politie in Amsterdam een groep tieners aan voor een straatroof. Tijdens het fouilleren bleken de jongens in het bezit van een wapenarsenaal -zie foto's- waar een slager jaloers van zou worden.

De korpsen uit Amsterdam en Haarlemmermeer plaatsen kort na elkaar een oproep aan ouders om in gesprek te gaan met hun kinderen: "Ook al denkt u: 'Mijn kind doet zoiets niet.' Ga het gesprek toch aan", schrijft Haarlemmermeer. "Al heeft uw kind zelf geen mes op zak, hebben ze misschien wel vrienden of vriendinnen die een mes bij zich dragen. En ja, ook meiden kunnen een mes bij zich dragen."

De wijkagent die de jongeren uit Amsterdam aanhield, voegt daar aan toe: "Ouders, leraren of sportleraren, het maakt mij niet uit: bespreek dit, kom in actie! Want er gaan nog veel meer incidenten plaatsvinden als we er met z'n allen niets aan doen."