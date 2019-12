Honderden Hoofddorpers herdenken doodgestoken Tom (64) met lichtjestocht

HOOFDDORP - Honderden mensen zijn vanavond bijeen gekomen om de 64-jarige Hoofddorper Tom te herdenken. Hij overleed bij een roofoverval, toen hij wilde pinnen bij een geldautomaat bij winkelcentrum Toolenburg.

Tom (64) kwam afgelopen maandagavond om het leven nadat hij werd neergestoken. De Hoofddorper en zijn vrouw stonden geld te pinnen toen ze bruut werden overvallen. Trudy Kuis, voorzitter van de wijkraad Toolenburg, schetst een beeld van de bewuste avond. "De één na laatste week van 2019 is aangebroken. Een echtpaar is onderweg naar huis, en besluit nog even geld op te nemen. Wat er daarna gebeurt gaat ons voorstellingsvermogen te boven, maar de fatale afloop is ons allemaal bekend. Binnen een paar minuten wordt een gezin verwoest."

De lichtjestocht is een initiatief van onder andere predikant Coen Wessel, die dinsdagochtend al bloemen neerlegde bij het plaats delict. Voordat de lichtjestocht begint kondigt hij twee minuten stilte aan. "We moeten stilstaan bij wat er hier is gebeurd, en we zijn ook stil om te denken aan de familie van het slachtoffer en om met hen mee te leven."

Quote "Een echtpaar is onderweg naar huis, en besluit nog even geld op te nemen. Wat er daarna gebeurt gaat ons voorstellingsvermogen te boven" Trudy Kuis, voorzitter wijkraad toolenburg

Langs de route van de lichtjestocht hebben buurtbewoners kaarsen en lantaarns op straat gezet om zo een pad van licht te vormen. Eén van die buurtbewoners loopt mee en is duidelijk geschokt. "Het kwam binnen als een vreselijke schok. Alsof je in een film zit. Ik heb bloemen neergelegd, en een kaarsje gebrand. Dat is het minste wat je kan doen." Tijdens de lichtjestocht spreekt NH Nieuws met Ruud van Wijngaarde, een goede vriend van Tom. Zij ontmoetten elkaar op de jachtvereniging, waar ze beiden met hun hond trainden. De vriendengroep dronk regelmatig een borrel samen en gingen afgelopen zomer zelfs samen op vakantie. "Hij was gezellig, vrolijk, rustig. Echt een voorbeeld voor velen", vertelt hij.

Quote "Toen we het winkelpersoneel tegenkwamen met elk een lichtje in hun hand dacht ik wauw, wat een ontzettend mooi gebaar is dat" coen wessel, predikant