Hoofddorpse school in buurt van dodelijke roofoverval: "Leerlingen mogelijk iets gezien"

HOOFDDORP - Een middelbare school op een paar honderd meter van de plek waar gisteravond een 64-jarige man geweldadig door twee mannen is beroofd en overleed heeft een brief gestuurd aan ouders. Leerlingen van de school hadden rond de tijd van de gebeurtenis een informatieavond en hebben mogelijk iets meegekregen.

Inwoners van de wijk Toolenburg in Hoofddorp reageerden vandaag tegen NH Nieuws zeer ontdaan op de dodelijke roofoverval. Tekst loopt door onder het artikel.

Volgens Mees zijn er op dit moment geen signalen van leerlingen of ouders dat iemand iets heeft meegekregen. "Maar je weet het nooit."

De school aan Assumburg ligt op steenworp afstand van het winkelcentrum Toolenburg en de pinautomaat waar het gebeurde. Directeur Mees: "Wij hebben nauw contact met de wijkagent en die adviseerde deze brief te sturen."

In de brief die hij vanmiddag verstuurde staat: 'het kan zijn dat deelnemers iets van het misdrijf en de gevolgen daarvan hebben gezien. In dat geval maken wij u erop attent dat contact kan worden opgenomen met slachtofferhulp. 0800-6134 of 06-44878170'.

Het is niet het eerste geweldincident in Hoofddorp. NH Nieuws zette de gebeurtenissen hier op een rijtje.

Signalement: opvallend grote bril

Er is inmiddels ook een uitgebreider signalement van de daders verstuurd in buurtapps: het gaat vermoedelijk om twee mannen (leeftijd onbekend) en één van hen had een opvallend grote bril op.

Ze waren beiden in het zwart gekleed en één had een jas met een capuchon. Als u iets heeft gezien, neem dan contact op met de politie via 0900-8844.