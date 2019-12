Hoofddorpers leggen bloemen na fatale roofoverval: "Waar gaat deze wereld heen?"

Predikant Coen Wessel heeft de eerste kaarsen neergezet bij de plaats van de moord. "Je komt er aan, en dan is het net alsof er niets gebeurd is. Wij wouden graag iets neerzetten waardoor mensen er toch even bij stil stonden."

Marcel Hoogeveen, secretaris van de winkeliersvereniging van winkelcentrum Toolenburg, is heel erg geschrokken door wat er gebeurd is. "Het is natuurlijk enorm heftig. We zijn erg begaan met het slachtoffer en de familieleden van het slachtoffer."

Volgens de predikant is het nieuws hard ingeslagen binnengeslagen in de gemeenschap. "Vanochtend vroeg wist men het nog niet echt, en nu sinds een uur of twee zie je toch dat mensen er even langs lopen en even stilstaan bij wat er gebeurd is. Het begint nu tot ze door te dringen. Ergens werkt het ook verbindend, iedereen kwam even langs. Een groep jongens van een jaar of vijftien heeft ook bloemen gelegd."