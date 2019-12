Twee verdachten (15) van dodelijke overval in Hoofddorp blijven langer vastzitten

Dat heeft de rechtbank van Noord-Holland vandaag besloten, meldt het Openbaar Ministerie. De jongens worden verdacht van betrokkenheid bij de dodelijke roofoverval bij een pinautomaat in de buurt van het winkelcentrum Toolenburg in Hoofddorp.

De politie bedankt daarnaast de vele getuigen die zich hebben gemeld.

'Lichtjestocht'

Vanavond wordt een lichtjestocht door de wijk georganiseerd om medeleven te tonen aan de nabestaanden van het 64-jarige slachtoffer. Predikant Coen Wessel, één van de initiatiefnemers van de tocht, roept mensen langs de route op om lichtjes in hun tuin te zetten zodat er een pad van licht ontstaat.

"Het doel van onze tocht is om op een waardige manier ons medeleven te tonen aan de familie en de verbondenheid in de wijk te bevorderen. Iedereen die het slachtoffer een warm hart toedraagt is welkom maar we richten ons op mensen uit de buurt."