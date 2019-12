Bloemenzee bij geldautomaat Hoofddorp voor slachtoffer (64) fatale roofoverval

HOOFDDORP - Rozen, kaarsen en geschreven boodschappen: de stoep voor de Hoofddorpse geldautomaat, waar afgelopen maandag een 64-jarige man werd doodgestoken , is veranderd in een bloemenzee.

Hoofddorpse school in buurt van dodelijke roofoverval: "Leerlingen mogelijk iets gezien"

Het slachtoffer werd maandagavond in het bijzijn van zijn vrouw beroofd en doodgestoken toen hij geld opnam bij de Rabobank-geldautomaat bij winkelcentrum Toolenburg.

Predikant

Om Toolenburgers aan te sporen stil te staan bij de tragische gebeurtenis, zette predikant Coen Wessels dinsdag enkele kaarsen bij de geldautomaat neer. "Je komt er aan, en dan is het net alsof er niets gebeurd is. Wij wilden graag iets neerzetten waardoor mensen er toch even bij stil stonden."

