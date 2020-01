De Peiling: Leeftijdsgrens voor het kopen van een mes?

Steekpartijen onder jongeren zijn de laatste tijd geregeld in het nieuws. Jonge jeugd die zich bewapent met messen. Ze gaan elkaar ermee te lijf of plegen er een straatroof mee. Zou een leeftijdsgrens voor het kopen van een mes helpen of heb jij een beter idee?

Messen in Engeland In Groot -Brittannië is het gebruik van messen bij de jeugd al langer een probleem. In de omgeving van Birmingham, zijn in een jaar tijd 690 leerlingen bedreigd of neergestoken met een steekwapen, van wie 41 leerlingen uit de lagere schoolleeftijd. Ook in de rest van Engeland piekt het aantal incidenten met steekwapens. Er waren 44.000 overvallen of bedreigingen tussen juni 2018 en juni 2019. Dat is een record en een toename van 90 procent op vijf jaar tijd.

Politiechef bezorgd

De politie maakt zich grote zorgen over een straatcultuur die ook in Nederland aan het veranderen is. "Je ziet dat het op deze manier gewoon uit de hand aan het lopen is", zei korpschef Frank Paauw vorig jaar al in een interview met AT5. Hij ziet dat de Engelse straatcultuur naar Nederland is overgewaaid. "Het wapenbezit zelf, het bij zich dragen van messen, begint bij jongeren gemeengoed te worden. De straat- en jeugdcultuur is echt hard aan het veranderen. En dat zal betekenen dat we als overheid en als maatschappij, ook als het gaat om het melden, hele forse stappen moeten maken, om hier het tij te keren."

Jouw mening

Hoe denk jij dat dit tij te keren is? Heeft zo'n leeftijdsgrens voor het kopen van een mes zin of is dat veel te makkelijk te omzeilen? Welke rol hebben ouders en school bij het aanpakken van dit probleem? We horen graag hoe jij daarover denkt.