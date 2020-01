Zaanse partijen willen messenverbod na aanhoudende incidenten

ZAANDAM - Zes politieke partijen in de gemeente Zaanstad willen dat er een messenverbod komt in bepaalde gebieden van die stad. Dat schrijven ze in een gezamenlijke brief, nadat er in de afgelopen vijf dagen vier nieuwe incidenten waren met jongeren met messen.

Vertegenwoordigers van de partijen hebben in de afgelopen periode meegelopen met agenten om te kijken hoe zulke preventieve fouilleeracties werken. "Het belangrijkste punt: de politie treft veel messen aan in het veiligheidsrisicogebied, maar kan hier weinig tegen doen, omdat de meeste messen niet verboden zijn."

Volgens de partijen is er daarom nu een situatie ontstaan waarbij mensen in uitgaansgebieden of bij scholen rondlopen met messen, maar kan de politie er niet tegen optreden. "Mensen kunnen hoogstens gevraagd worden om afstand te doen van het wapen, maar dit is niet verplicht, laat staan strafbaar. Op het bureau in Zaandijk staat inmiddels een verhuisdoos vol met dit soort messen!"

Wapens niet thuis in Zaanstad

Daarom pleiten de politici nu voor andere aanpak. "Wij vinden dat onze politie alle middelen moet krijgen om onze stad veiliger te maken." De partijen willen via een artikel uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gebieden kunnen aanwijzen waar te allen tijde een messenverbod van kracht is. "Wat de indieners betreft horen wapens namelijk niet thuis in Zaanstad, maar zeker niet in een uitgaansgebied en op scholen."