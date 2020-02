Messen, hamers en stroomstootwapen gevonden in schoolkluisjes van leerlingen Zaanse scholen

Middels een brief zijn de ouders inmiddels op de hoogte gesteld. 'Aanleiding is een toenemend bezit van wapens onder jongeren', zo schrijven de schoolbesturen.

"Wij hebben duizenden kluisjes geopend en vonden daarin drie hamers, zes messen, pepperspray, een taser, vals geld en illegaal vuurwerk", aldus Tom Verweij van politie Zaanstad tegen NH Nieuws. De leerlingen waarbij een strafbaar wapen is gevonden, zijn 'als verdachte aangemerkt' en de politie gaat daarover in gesprek met de school.

De scholenactie was niet de enige actie vandaag. Vanmorgen stond de politie bij station Zaandam, in de wijk Poelenburg en het centrum van Zaandam om preventief te fouilleren. Ook daarbij zijn wapens aan getroffen: negen messen en een wapenstok. De eigenaar van de wapenstok is aangehouden. Verder is er nog softdrugs aangetroffen.

NH Nieuws was bij een van die fouilleeracties. Bekijk hier de reportage. Tekst loopt door onder de video: