Inzameling steekwapens toegejuicht door wapenwinkel: "Horen niet thuis op straat"

ZAANSTAD - Eerder deze week kondigde de gemeente Zaanstad aan dat ze een inzamelingsactie voor steekwapens gaat houden. Een goede actie, zo vindt wapenwinkel Shogun in Wormerveer.

Ze verkopen zelf messen en wapens in alle soorten en maten, maar zijn heel duidelijk: "Wij hebben er niks aan als er negatieve berichtgeving is, wanneer mensen verkeerde dingen met steekwapens doen." Verantwoordelijkheid De controle is in de winkel streng, want een veilige omgang met wapens neemt de winkel serieus. "Op de manier waarop wij onze bedrijfsvoering doen, vinden wij dat wapens niet op straat thuishoren", vertelt Edwin Ringeling. "Wij nemen zeker verantwoordelijkheid en als het gaat om messen dan kun je als je jonger bent dan 18 bij ons geen mes kopen." Tekst gaat verder onder de video:

Toch is deze controle online niet waterdicht. Op de website van Shogun een geboortedatum invoeren waarbij je ouder bent dan 18 jaar is al genoeg om een mes aan te schaffen. Bij de aanschaf van andere wapens wordt wél een extra controle gedaan. Het uploaden van een identiteitsbewijs en bewijs van een lidmaatschap van de Nationale Airsoft Belangen Vereniging is dan verplicht. "Voor de messen is dat niet zo", geeft Ringeling toe. "Als je willens en wetens fraude wil plegen om de boel te omzeilen, dan kan dat. Dan is een mes op een Chinese website bestellen veel eenvoudiger, daar is helemaal geen controle."

