Machinegeweer, boksbeugels, granaten en messen: bekritiseerde inzamelingsactie politie Zaanstad levert 200 wapens op

ZAANSTAD - De wapeninzamelingsactie bij politie Zaanstad heeft bijna tweehonderd geweren, messen en zelfs granaten opgeleverd. Maar niet iedereen gelooft dat dit werkt tegen geweldsincidenten in de gemeente. "Criminelen leveren hun wapens niet in", stelt een onderzoeker.

Alle partijen riepen dan ook op om bij politiebureaus in de Zaanstreek straffeloos je wapens in te leveren. Dit kon tot vandaag.

De wapeninleveractie begon twee weken geleden en was een initiatief van gemeente Zaanstad samen met het Openbaar Ministerie, naar aanleiding van de vele steek- en schietincidenten in de gemeente; in 2019 moest de politie 140 keer in actie komen . "Enorm zorgelijk", aldus burgemeester van Zaanstad Jan Hamming.

De buit is inmiddels duidelijk. De politie heeft aan NH Nieuws de aantallen vrijgegeven. In totaal zijn er 197 items ingeleverd, waaronder 22 vuurwapens, 71 messen, granaten, tasers en boksbeugels. Een gedetailleerde lijst vind je onderaan dit artikel.

We namen vandaag een kijkje in de wapenopslag. "Deze wapens zijn in ieder geval van straat. Dat er zelfs granaten zijn ingeleverd, vind ik al heel wat", aldus politieagent Sherwin Tjin-Asjoe. Bekijk de reportage hieronder. De tekst gaat door onder de video

"Alle wapens worden vernietigd, nadat is gecheckt of ze betrokken waren bij een strafbaar feit", aldus een woordvoerder van de politie tegen NH Nieuws.

Tjin-Asjoe weet niet of deze actie dé oplossing is van het wapenprobleem in Zaanstad, maar vindt dit een goed begin. "Het is een begin van een duurzame oplossing. We zijn erover in gesprek."

Beperkt resultaat

Wie de methode in twijfel trekt, is deskundige op het gebied van wapens Jas van Driel. Hij denkt niet dat de wapeninleveractie effect heeft op het aantal incidenten met wapens in de gemeente Zaanstad. "Criminelen leveren hun wapens namelijk niet in", zo stelt hij.