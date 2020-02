Na Zaanstad krijgt ook Purmerend een wapeninzamelingsactie

De details over de inzamelingsactie zijn nog niet bekend. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er plannen zijn om een soortgelijke actie op te zetten, maar dat er nog flink wat werk in zit.

"Zo'n inzamelingsactie is een samenwerking tussen de politie, de gemeente en het Openbaar Ministerie. Het is dus best wat werk omdat allemaal gecoördineerd te krijgen." Wanneer de actie gaat plaatsvinden is dus nog niet duidelijk, al twittert een wijkagent van Purmerend Noord dat de inzamelingsactie in de week van 2 tot 9 maart zal gebeuren.

Zaanstad

In Zaanstad is de inzamelingsactie vandaag juist tot een einde gekomen. Hoeveel wapens er in totaal zijn ingeleverd is nog niet duidelijk, maar vorige week stond de teller al op bijna honderd wapens.

Dat varieerde van zakmessen, alarmpistolen en nepvuurwapens tot jachtgeweren, boksbeugels en zelfs zwaarden.