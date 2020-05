Buurt geschokt door erop los rammende 'jongeren uit Assendelft en Zaandam'

Een buurman, die tegenover de plaats van de vechtpartij woont en niet bij naam genoemd wil worden, vertelt aan NH Nieuws dat er ook een wapen in het spel zou zijn geweest. Volgens hem zou er bij aankomst van de politie een hamer in een container zijn gegooid. "Daarna heeft de politie hier voor de deur die container omgedraaid om die hamer eruit te halen."

Volgens omwonenden is het niet de eerste keer dat jongeren er de confontatie aangaan. "Een maand terug is hier een soortgelijke vechtpartij geweest tussen jongeren", vertelt een buurtbewoner aan NH Nieuws. "Vooral bij het station is het vaak raak", vertelt een andere omwonende.

Vervolgens doken er videobeelden op van de knokpartij en daarin is te zien dat meerdere jongeren in de buurt van station Krommenie-Assendelft in elkaar worden geslagen en flink wat scheldwoorden worden gebruikt. Of er gewonden zijn gevallen, is niet duidelijk.

Of er inderdaad een hamer of andere wapens bij de vechtpartij betrokken zijn geweest kan de politie niet bevestigen. "Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de betrokkenen en de aanleiding van het incident. Het is ook niet duidelijk hoeveel mensen er gewond zijn geraakt bij de vechtpartij", laat een woordvoerder van de politie weten.

Bloedspetters

Wél hebben de eerste getuigen zich ondertussen gemeld. De politie Zaanstreek is op zoek naar meer getuigen die het incident hebben gezien of iets kunnen vertellen over de achtergrond of aanleiding van het conflict. Naast de Jan Brassertunnel, op de plek van de vechtpartij, liggen nog wel bloedspetters op de stoep. Of die verband houden met het incident is niet zeker.