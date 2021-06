Campagne met Jong Ajax-talent Naci Unuvar: 'Moet jeugd op rechte pad houden'

In de Zaanse wijken Poelenburg, Peldersveld en Saendelft hangen veel jongeren rond. Dit zorgt voor overlast en daar wil gemeente Zaanstad met de campagne 'Be on Track' iets aan doen. "Alle kinderen en jongeren in Zaanstad moeten gelijke kansen hebben op een mooie toekomst", zegt Burgemeester Jan Hamming.

QR tegel bij station Krommenie-Assendelft voor campagne 'Be On Track' - Pascal Fielmich

"We zien helaas dat niet iedereen de kans krijgt om hun dromen waar te maken. Daarom starten we deze week de campagne Be on Track", vertelt de burgemeester. Met deze campagne hoopt de gemeente Zaanse jongeren van 10 tot 27 jaar te bereiken.



De gemeente probeert de jongeren te bereiken door rolmodellen in te zetten zoals Jong Ajax-talent Naci Unuvar en actrice Tamar van Waning. Het belangrijkste platform voor de campagne is Instagram.



In de wijken Poelenburg, Peldersveld en Saendelft komen tegels te liggen met QR-code stickers er op. Via de tegels komen de jongeren op de website waar ze hun stem mogen laten horen. Het doel van de campagne is om jongeren zelf een stem te geven voor hun dromen en hun ideeën ook daadwerkelijk te realiseren. Ook is talentontwikkeling een belangrijk om onderdeel om de jongeren op het rechte pad te houden.



Met Be On Track, onderdeel van de campagne Back on Track, wil de gemeente jongeren vooruit helpen die het lastig hebben. "Iedereen heeft talenten. Wij willen jongeren helpen ze te ontdekken en er zo, samen met partners van de gemeente, voor zorgen dat onze jeugd op het rechte pad blijft. Ook willen we voorkomen dat broertjes en zusjes afglijden," aldus burgemeester Jan Hamming. Tegen jeugdcriminaliteit In oktober vorig jaar werd duidelijk dat Zaanstad 1,63 miljoen euro subsidie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid krijgt. Dit is voor het projectplan 'Back on Track in 075'. Zaanstad worstelt al tijden met jeugdcriminaliteit.



De 075-aanpak heeft als doel om jongeren niet te laten afglijden naar de criminaliteit. Al in een vroeg stadium worden 'relschoppers' nauwlettend gevolgd en komt er thuis hulp om ze op het rechte pad te krijgen. De gemeente is hier in 2018 mee begonnen en in september zullen de eerste deelnemers, met succes, stoppen met de aanpak.