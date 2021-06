Aanpak criminele jongeren werpt eerste vruchten af in Zaanstad

In september zullen de eerste zes jongeren van de Zaanse 075-aanpak geen deel meer uitmaken van de procedure. Volgens Zaanstad kwamen de zes uitstromers de afgelopen twee jaar niet tot nauwelijks in aanraking met politie of justitie en kunnen daarom uitstromen. Burgemeester Hamming noemt het een succes.

'We willen alle Zaanse jongeren kansen bieden op een mooie toekomst", laat de burgemeester weten. De 075-aanpak heeft als doel om jongeren niet te laten afglijden naar de criminaliteit. Al in een vroeg stadium worden 'relschoppers' nauwlettend gevolgd en komt er thuis hulp om ze op het rechte pad te krijgen.

De aanpak begon in 2018, toen had Zaanstad 200 jongeren op het oog. Er zitten nu 19 jongeren in het 075-traject, maar dat aantal is groeiende volgens de gemeente, die de aanmeldingen ziet stijgen. Ook is er ruimte voor verbetering, meent Hamming. Zo moet er volgens de burgmeester gekeken worden naar 'wat goed gaat en vooral wat beter kan'. "Wat mij betreft gebruiken we de lessen uit de evaluatie om de aanpak verder te verbeteren."