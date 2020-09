Bijna veertig Zaanse jongeren opgepakt voor geplande vechtpartij, ouders stappen naar rechter

ZAANSTAD - De politie in Zaanstad heeft afgelopen weekend 37 jongeren aangehouden die deel zouden uitmaken van twee rivaliserende jeugdbendes. Met de aanhoudingen zou een grote vechtpartij tussen de twee groepen zijn voorkomen. De ouders van tientallen betrokken jongeren zijn overtuigd van de onschuld van hun kinderen en stappen daarom naar de rechter. "Mijn zoon Ammar is onterecht achtervolgd door politiehonden en in de boeien geslagen", vertelt moeder Rachida aan NH Nieuws. "Hij heeft tot middernacht onterecht in een cel gezeten."

Politie

De jongeren - jongens en meisjes tussen de 14 en 17 jaar oud - werden in de nacht van vrijdag op zaterdag opgepakt in de Prinsenstraat in Zaandam en bij station Zaanse Schans in Zaandijk. De politie had informatie ontvangen dat er een confrontatie zou plaatsvinden tussen de twee jeugdgroepen uit Assendelft en Zaandam. Het is bij verschillende instanties bekend dat de Assendelftse en de Zaanse groep al langere tijd een conflict met elkaar hebben. Dit heeft eerder geleid tot verschillende gewelddadige confrontaties, waarbij ook wapens zijn gebruikt. Ook bij het fouilleren van de aangehouden jongeren, heeft de politie een onbekend aantal slag- en steekwapens aangetroffen. Stokslagen De ouders van 24 kinderen nemen nu een advocaat in de arm. De moeder van een van de jongeren vertelt aan NH Nieuws dat haar zoon Ammar en zijn vrienden niets met die groep en de geplande vechtpartij te maken hebben. "Door dit incident slaapt hij al drie dagen niet en heeft blauwe plekken van de stokslagen van de politie." Volgens haar zoon waren de agenten verkleed als postbodes en sprongen ze uit een DHL-busje. Een politiewoordvoerder erkent dat er agenten in burger zijn ingezet, maar kan niet bevestigen of de agenten vermomd waren als postbodes. De jongeren zijn inmiddels op vrije voeten. Harde maatregelen Het wapengebruik onder de jeugd in Zaanstad is de afgelopen tijd fors toegenomen. Om jeugdcriminaliteit te bestrijden, heeft de gemeente heeft twee miljoen euro aan het Rijk gevraagd. Burgemeester Jan Hamming gaf al eerder toe te hard op te treden en preventief te handelen. Volgens Rachida doen de ouders er alles aan om de kinderen op het rechte pad te houden: "Ze hebben geen criminele achtergrond. Het is gewoon een groepje vrienden, die met elkaar eten, naar het strand gaan met elkaar en iets met elkaar drinken."

Namens de gemeente Zaanstad laat burgemeester Jan Hamming weten: "De afgelopen periode zijn er meerdere incidenten geweest met groepen jongeren in Zaanstad. Dat zij hun ruzies op straat uitvechten, vaak met wapens, is onacceptabel. We zijn blij dat we met deze actie een nieuwe escalatie hebben kunnen voorkomen. Maar wat ons betreft blijft het daar niet bij. We gaan actief met ouders in gesprek omdat we het contact met ouders en jongeren tot stand willen brengen en onderhouden." Boete De volgende overtreding van de jongens en meisjes die worden opgepakt komt hen op een bestuurlijke boete van 2.500 euro te staan, zo laat Hamming weten. "Wij willen geweld en wapens, zeker onder jongeren, in onze gemeente zoveel mogelijk uitbannen."