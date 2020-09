Zaanstad wil 2 miljoen voor aanpak jeugdcriminaliteit: "We moeten preventief handelen"

ZAANSTAD - Gemeente Zaanstad heeft twee miljoen euro gevraagd aan het Rijk om de strijd aan te kunnen gaan tegen jeugdcriminaliteit. Burgemeester Jan Hamming maakt zich grote zorgen: "We zien dat jeugdcriminaliteit verhardt." Er is een plan van aanpak opgesteld, maar over de uitwerking zijn nog een hoop vragen.

"Er is meer wapengebruik, forsere overtredingen en daar moeten we ons op wapenen", aldus de burgemeester tegen NH Nieuws. Zaanstad worstelt al tijden met jeugdcriminaliteit.

Dit is de afgelopen tijd onder meer aangepakt door kluisjescontroles en hard optreden, maar volgens de burgemeester is dit niet genoeg. Hamming: "Nu is het belangrijk om preventief te handelen."

Back on Track

Het plan genaamd Back on Track is opgesteld samen met zeven andere gemeenten. Het bestaat uit vijf pijlers. Het is bedoeld om te voorkomen dat jongeren en jongvolwassenen (verder) afglijden naar de criminaliteit.



De verschillende pijlers zijn gericht op: persoonsgerichte aanpak, het gezin, de school als centrale plek, de digitale leefwereld en leren en ontwikkelen. Bij de persoonsgerichte aanpak wordt de doelgroep aangesproken die niet in aanmerking komt voor de Zaanse 075 aanpak. Bij die aanpak worden probleemjongeren nauwlettend in de gaten gehouden.

Het gezin speelt volgens de gemeente een belangrijke rol en zal ook extra aandacht te krijgen om weerbaarder te worden, zodat kinderen minder kunnen afglijden. De school wordt de centrale plek die fysiek toegankelijk is voor jongeren, ouders en professionals, aldus de gemeente.

Digitale wereld

Een groot zorgenkindje is volgende de gemeente de kloof in de digitale leefwereld tussen jong en oud. "We willen jongeren weerbaar maken voor de risico’s van de online wereld en pakken tegelijk digitale afpersing en andere online criminele activiteiten aan."

