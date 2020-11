ASSENDELFT - Het is onrustig in verschillende Zaanse wijken. Zo ook in Saendelft, waar veel omwonenden overlast ervaren van hangjongeren. Zaanstad wil de jongeren die (mogelijk) afglijden naar criminaliteit helpen met het programma 'Back on Track'.

Plan voor hangjongeren in Zaanstad: "Al zou je er maar één kunnen helpen" - NH Nieuws

NH Nieuws liep mee met jeugdboa's in Zaanstad en dat is te merken: een auto scheurt intimiderend langs en we krijgen een aansteker naar ons hoofd gegooid. Als NH Nieuws net aanwezig is, komt er een verdrietige jongen aanlopen. Hij is tijdens het halen van frietjes lastig gevallen door de jongeren. Zijn vader komt verhaal halen, maar loopt de jeugdboa's tegen het lijf. Een van de boa's, Sebastiaan, gaat het gesprek aan om de situatie te kalmeren en op te lossen. De vader van het jongetje laat weten de situatie zat te zijn. "Vorige week donderdag nog, een jongen van 16, die had mijn zoon zijn telefoon afgepakt. Je kan begrijpen dat ouders het zat zijn." Back on Track Het programma Back on Track zal ervoor moeten zorgen dat minder jongeren buiten de boot vallen. De samenwerking tussen de GGD's, het onderwijs en jeugdteams is erop gericht jongeren weer terug op het goede pad te krijgen. Het programma zet in op vijf pijlers. Een daarvan is een integrale persoonsgerichte aanpak, waar jeugdboa's onderdeel van zijn. Zij houden contact met de doelgroep en gaan graag met ze in gesprek.

Quote "Wij doen het niet alleen. We hebben elkaar en het beleid van de gemeente ook nodig" Sebastiaan, Jeugdboa

Op dit moment zijn er doordeweeks twee jeugdboa's op pad en in het weekend vier. Ze houden alle Zaanse wijken in de gaten, een flinke klus. "Ik ben ervan overtuigd dat je wel meerdere contactmomenten moet hebben per week, wil je daar überhaupt een soort vertrouwensband mee opbouwen", vertelt jeugdboa Sebastiaan. "En daar zal je dus op moeten inzetten, dan moet je de jongeren meerdere keren per week treffen op een locatie." Sebastiaan vertelt de jongeren bij naam te kennen en samen met andere partijen zullen ze in gesprek gaan. "Wij doen het niet alleen. We hebben elkaar en het beleid van de gemeente ook nodig." Met het programma hoopt Sebastiaan iets te kunnen betekenen voor de jongeren. "Al zou je maar één jongere kunnen helpen, of iets kunnen doen, in een periode dat hij het misschien niet altijd even makkelijk heeft. Daar haal ik in ieder geval mijn voldoening uit."