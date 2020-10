Zaanstad krijgt 1,6 miljoen van het Rijk om jeugdcriminaliteit terug te dringen

ZAANSTAD - Zaanstad krijgt 1,63 miljoen euro subsidie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor de uitvoering van het projectplan ‘Back on Track in 075’ (BOT). Zaanstad worstelt al tijden met jeugdcriminaliteit en burgemeester Jan Hamming is blij met het bedrag. "Nu kunnen we volop aan de slag om Zaanse jongeren die het lastig hebben meer perspectief op een mooie toekomst te bieden", vertelt hij.

Vorige maand vroeg de gemeente Zaanstad twee miljoen euro aan het Rijk om de strijd aan te kunnen gaan tegen jeugdcriminaliteit. "We zien dat jeugdcriminaliteit verhardt. Er is meer wapengebruik, forsere overtredingen en daar moeten we ons op wapenen", vertelde Hamming destijds aan NH Nieuws.

Dit is de afgelopen tijd onder meer aangepakt door kluisjescontroles en hard optreden, maar volgens de burgemeester is dit niet genoeg. Hamming: "Nu is het belangrijk om preventief te handelen."

'Back on Track in 075'

Zaanstad heeft het geld hard nodig om het plan dat is gemaakt verder uit te werken. "Het projectplan is onder andere gemaakt op basis van 25 interviews met Zaanse partners uit het veiligheids- en sociale domein", legt Hamming uit.

Hun conclusie is: "Er is sprake van verjonging en verharding in de criminaliteit. Als we niet ingrijpen bestaat de kans dat we contact met deze doelgroep verliezen en dat we achter de feiten aanlopen. Wij vinden het heel belangrijk om juist deze jongeren kansen te bieden om hun dromen waar te maken. Daarom ben ik ook heel blij met dit plan en de extra inzet die we, samen met onze partners, willen leveren voor onze jeugd."