Zo probeert de provincie een 'stikstofimpasse' te voorkomen

In de brief naar de minster komt de provincie zelf met twee voorstellen. De eerste gaat over intern salderen. Dat is een vergunning waarmee een bedrijf op de ene plek minder uitstoot, zodat het op een andere plek juist meer kan uitstoten.

Na een gerechtelijke uitspraak is hier geen vergunning meer voor nodig, waardoor de provincie het zicht op de uitstoot is verloren. "We weten nu ook niet meer of een bedrijf slechts een paar maanden per jaar iets uitstoot, of juist elke dag", vertelt een woordvoerder. De provincie zou graag zien dat die vergunningplicht voor het interne salderen terugkomt, om beter te kunnen zien waar nog 'stikstofruimte is.'