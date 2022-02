Vijf vragen en antwoorden over het stilleggen van woningbouw door stikstofproblematiek

Ondanks de ambitieuze bouwplannen van de nieuwe regering bleek gisteren uit een Kamerbrief dat er in Noord-Holland eigenlijk niets meer bijgebouwd kan worden. De reden? We stoten al zo veel stikstof uit. NH Nieuws stelde vijf stikstofvragen aan Jan Overtoom, regiomanager Randstad Noord bij Bouwend Nederland.

Op dit moment bevat de lucht in Noord-Holland, net als in de rest van Nederland, te veel stikstof en mag dit niet verhoogd worden. Om die reden worden diverse bouwprojecten in de provincie stilgelegd.

Bij het bouwen van huizen en andere panden komt stikstof vrij, zowel tijdens het bouwproces als erna. Tijdens de aanlegfase kun je dan bijvoorbeeld denken aan het aanleveren van materiaal door vrachtwagens. Tijdens de gebruiksfase, dus wanneer mensen de panden in gebruik nemen, komt ook stikstof vrij. Hierbij kun je denken aan het gebruik van aardgas via de verwarming of gasfornuis en het extra verkeer dat bij de panden moet komen.

Stikstof: wat is het en waarom is het een probleem?

Stikstof, in de scheikunde ook wel N2 genoemd, kun je niet zien, voelen of ruiken. Op zichzelf is stikstof niet schadelijk voor mens of natuur, 79 procent van de lucht bestaat zelfs uit stikstof. Sterker nog: stikstof is keihard nodig voor leven op aarde. Maar er zijn ook stikstofverbindingen die wel schadelijk zijn. Het gaat hier om twee stoffen: stikstofoxiden uit verkeer, industrie en de productie van woningen (NOx) en stikstofverbindingen uit boerenbedrijven, meestal in de vorm van ammoniak (NH3). Deze twee stoffen zijn een bedreiging voor de biodiversiteit. Ook draagt stikstof bij aan de opwarming van de aarde. De uitstoot moet daarom omlaag.

De overheid heeft toegezegd de stikstofuitstoot in 2020 te verminderen met 25 procent ten opzichte van 1990. Dat werd niet gehaald. Maar de Raad van State oordeelde in 2019 dat de overheid zich wel aan die afspraak moet houden. Dit had grote gevolgen. Omdat de bouw van wegen, grotere stallen, woningen en uitbreiding van luchthavens voor meer stikstof in de lucht zorgen, mogen dit soort projecten nu niet doorgaan tot de stikstofuitstoot is verlaagd.

De overheid staat voor de ingewikkelde opgave om de uitstoot zo te verlagen dat er weer ruimte komt voor nieuwe bouwprojecten. Zo ging bijvoorbeeld de maximumsnelheid op snelwegen van 130 km naar 100 km per uur en moet de veestapel worden verkleind. Deze maatregelen zijn alleen nog niet voldoende.