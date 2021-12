Texel lijkt ideale proeflocatie voor stikstofaanpak: "Het is Nederland in het klein"

Ander voedsel of verschillende soorten mest per boerderij. Het zijn concrete voorbeelden van experimenten die Han Lindeboom wil uitvoeren op Texel. De onderzoeker en stikstofdeskundige twijfelt namelijk aan het huidige stikstofbeleid in Nederland.

Volgens de zelf op Texel woonachtige Lindeboom moet je de stikstofuitstoot juist lokaal aanpakken in plaats van landelijk. De beste manier om dit aan te tonen is om meer te experimenteren met het beleid. Texel zou hierbij een perfecte proeflocatie zijn volgens Lindeboom.

Nederland in het klein

"Het is natuurlijk omsloten door water, waardoor alle stikstofaanvoer van buiten goed kan worden bijgehouden. Dat gebeurt namelijk allemaal met de boot." Het idee om te experimenteren op Texel kwam al in 2018 naar boven drijven, alleen de pandemie stak daar toen een stokje voor. Inmiddels heeft Lindeboom, samen met een groep vooraanstaande onderzoekers, het idee opnieuw leven ingeblazen.

Ook de boeren op Texel lopen wel warm voor het experiment. "Ik kan het natuurlijk wel roepen, maar de boeren moeten het ook willen," concludeert Lindeboom. "Dit experiment op Texel kan aantonen hoe het ook anders kan, want het is een soort Nederland in het klein. Je hebt er duinen, bossen en landbouw." De groep onderzoekers stelt nu een concreet plan op en gaat daarna op zoek naar financiering.

Beleid op de vierkante kilometer

Volgens Lindeboom wordt er nog teveel naar de statistieken gekeken en te weinig naar de praktijk. "Stikstof uitstoot zorgt lokaal voor grote problemen, maar dat wordt nu heel landelijk uitgesmeerd. Uit eerder onderzoek bleek dat het uitgestoten stikstof niet verder dan één kilometer verderop eindigt", daarom is volgens Lindeboom beleid op de vierkante kilometer nodig, in plaats van een algeheel landelijk beleid.

Stikstofvervuiling speelt inmiddels bijna overal: ook op de Waddeneilanden en dus ook op Texel. Het terugdringen van het stikstof is nog een flinke opgave. Op 67% van het Natura 2000-gebied Duinen en Lage Land Texel daalt er teveel stikstof neer., blijkt uit onderzoek van de Provincie. Naast het buitenland (37%) zorgen ook de landbouw (17%) en de scheepvaart (5%) voor de neerdaling van stikstof op Texel. Het doel van de provincie is om in 2035 zo’n 200 mol stikstof minder te laten neerdalen.