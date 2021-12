Schiphol gaat boeren niet uitkopen om aan stikstofregels te voldoen

De directie van Schiphol zegt voorlopig geen plannen te hebben om boerenbedrijven in een straal van 25 kilometer op te kopen. Tientallen boeren uit heel Nederland waren naar Rozenburg, bij de Kaagbaan van Schiphol gekomen om te protesteren tegen onteigening. Door boeren op te kopen zou Schiphol toch aan de stikstofregels kunnen voldoen. Volgens de luchthaven is daar voorlopig geen sprake van.

Melkveehouder René Staal uit Bobeldijk en mede-organisator van de actie is ondanks de uitspraken van Carsouw niet gerustgesteld. Boerenbedrijven kunnen vanwege de strenge stikstofnormen op slot worden gegooid. Staal wil nu samen met Schiphol 'een vuist maken' tegen de overheid om de stikstofregels te veranderen.

Volgens de NOS zouden juridische adviseurs van het kabinet hebben voorgesteld om boeren uit te kopen om aan de stikstofregels te voldoen. Dat schoot bij de boeren in het verkeerde keelgat.

De actie werd georganiseerd nadat de NOS vorige week meldde dat er grote zorgen bij het demissionaire kabinet zou zijn over de toekomst van Schiphol. Als de luchthaven de nodige natuurvergunning niet op orde krijgt en niet voldoet aan de stikstof- en geluidsnormen, zou het aantal vluchten met wel 20 procent kunnen krimpen.

De boeren waren naar Schiphol afgereisd om voorlopig koopcontract aan Schiphol aan te bieden ter waarde van een euro. Met de ludieke actie wilden de boerenbedrijven laten zien dat de rollen ook omgedraaid kunnen worden. Bij het overhandigen van het 'koopcontract' liet financieel directeur Robert Carsouw weten dat Schiphol helemaal geen plannen heeft om boerenbedrijven uit de omgeving op te kopen of te onteigenen.

