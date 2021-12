Tientallen boeren op de trekker naar Schiphol om luchthaven 'op te kopen'

Een grote groep boeren is vanochtend vroeg naar Schiphol getrokken om de luchthavendirectie een koopcontract aan te bieden. Schiphol zou namelijk heel 'geschikt zijn als boerenerf' en zo zouden ze het stikstofprobleem kunnen oplossen. De boeren komen uit het hele land en verzamelen zich in Rozenburg, vlakbij de Kaagbaan. Alleen al uit Haarlemmermeer komen er volgens akkerbouwer Jan van 't Hul twintig boeren.

Boeren zijn op Schiphol om de luchthaven uit te kopen - NH Nieuws / Doron Sajet

Vorige week meldden bronnen aan de NOS dat er grote zorgen zijn bij het demissionaire kabinet over de toekomst van Schiphol. Er zouden draconische maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat de luchthaven flink in het aantal vluchten moet krimpen. Schiphol voldoet niet aan stikstof-, geluids- en overlastregels en beschikt niet over een natuurvergunning. Volgens adviseurs van het kabinet zijn er mogelijkheden om het tij te keren, zoals door het uitkopen van boerenbedrijven, het aanpakken van vervuilende bedrijven in de omgeving en het verlagen van de maximumsnelheid op snelwegen in de buurt.

Quote "Dat ouwe ijzer, dat noemen ze vliegtuigen, gewoon inruilen en daarmee fosfaatrechten kopen." René Staal, melkveehouder

Koopcontract De boeren willen de rollen omdraaien en bieden daarom vandaag de Schipholdirectie een 'koopcontract' aan. In een Facebookvideo legt de Bobeldijkse melkveehouder René Staal uit dat Schiphol heel geschikt zou zijn als boerenerf. "In de hangaars, de vertrekhallen, een beetje opruwen en dan kunnen er prachtig koeien in lopen", vertel Staal. "Dat ouwe ijzer, dat noemen ze vliegtuigen, gewoon inruilen en daarmee fosfaatrechten kopen."

Boeren kunnen stikstof en vergunning probleem van Schiphol oplossen.. #nofarmersnofood #milkrules #proudtobeafarmer #WeAreTheSolution Posted by René Staal on Friday, December 10, 2021