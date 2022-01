Stikstofstrijder wil sluiting van Tata Steel, eist intrekken vergunning door provincie

Milieuactivist Johan Vollenbroek eist dat Tata Steel de staalproductie stillegt. In een brief aan de provincie Noord-Holland vraagt hij namens zijn organisatie, Mobilisation for the Environment (MOB), de natuurvergunning van het staalbedrijf in te trekken. "Voor deze megavervuiler is in Nederland geen toekomst meer. Tata Steel dient te gaan nadenken over sluiting van haar bedrijf in IJmuiden", zegt Vollenbroek.