Tweederde IJmonders wil dat Tata Steel blijft, blijkt uit onderzoek NH Nieuws

Een meerderheid van bijna tweederde van de IJmonders vindt dat Tata Steel in IJmuiden moet blijven. Hoewel er zorgen zijn over de milieu- en gezondheidsschade van het bedrijf in de regio, vindt minder dan één op de vijf inwoners dat het bedrijf maar beter opgedoekt kan worden. Dat blijkt uit een enquête van NH Nieuws.

Tata Steel - NH Nieuws

Van de 918 mensen die de vraag beantwoordden, vond 64,1 procent dat er een plaats is én blijft voor Tata Steel in IJmuiden. De enquête werd gehouden in de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen. Wijk aan Zee en IJmuiden horen daar dus bij. Het hoge percentage IJmonders dat een toekomst ziet voor het bedrijf, verbaast enkele inwoners van Beverwijk absoluut niet. "Het merendeel is hier opgegroeid met Tata", zegt een mevrouw bij het winkelcentrum Beverhof in de stad. Volgens die inwoners zijn het voornamelijk 'de mensen van buitenaf die zeuren.' Eén ondervraagde plaatst een kanttekening: "Het moet wel schoner."

Tata-werknemer sinds jaar en dag Michel Kunnen, doet er nog een schepje bovenop: "Ik had nog wel meer mensen verwacht die een toekomst voor Tata zouden zien", zegt hij. "Omdat hier in de IJmond zoveel mensen werken bij Tata Steel." Kunnen begon veertig jaar geleden op de bedrijfsschool, werkte op verschillende afdelingen van de fabrieken en is nu storingsmonteur, nog altijd bij Tata. Tekst gaat verder onder de video.

IJmonders en Michel Kunnen over Tata - NH Nieuws

Zorgen om gezondheid Maar dat een meerderheid van de inwoners van de IJmond vindt dat de fabriek moet blijven, betekent niet dat alles koek en ei is tussen het bedrijf en de omwonenden. Uit dezelfde enquête van NH Nieuws blijkt dat bijna de helft van de mensen uit de regio, 43,4 procent, zich zorgen maakt om zijn of haar gezondheid. Daartegenover staat overigens ongeveer eenzelfde aantal mensen dat zegt helemaal niet slechter te slapen door schadelijke uitstoot van de fabrieken. Maar als het om de gezondheid van vrienden en familie gaat, verschuiven die percentages: IJmonders maken zich over het algemeen meer zorgen over de goede gesteldheid van anderen, dan over die van zichzelf.

De toekomst van Tata Steel is meer dan ooit een heet hangijzer, in de regio en in de (landelijke) politiek. Vorige week nog presenteerde demissionair staatssecretaris Van Weyenberg een plan van aanpak om vervuilende en schadelijke uitstoot van Tata Steel versneld terug te dringen. Dat plan kwam er omdat een rapport van het RIVM in september duidelijk maakte dat uitstoot van Tata Steel zorgt voor een verhoogde kans op kanker en hersenontwikkelingsschade.

Verantwoording De enquête met vragen over Tata Steel is volledig ingevuld door 889 inwoners van de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook Wijk aan Zee en IJmuiden. De vragen uit dit artikel, over de toekomst van en zorgen over Tata Steel, zijn beantwoord door 909 mensen. Voor de enquête werkte NH Nieuws samen met onderzoeksbureau Kien, dat veel ervaring heeft met het opzetten van enquêtes. Eerder werkten zij samen met Omroep Fryslân aan een onderzoek naar overlast van F35-straaljagers op de vliegbasis van Leeuwarden. In totaal wonen in die IJmondgemeenten ongeveer 150 duizend mensen. NH Nieuws en Kien verstuurden het vragenformulier naar vijfduizend willekeurige adressen in de IJmondgemeenten, evenredig verdeeld naar grootte van de gemeente. Ook vulden 179 'vaste' respondenten van Kien de vragenlijst in. Deze groep doet regelmatig mee met onderzoeken van het onderzoeksbureau. We troffen een aantal maatregelen om de enquête zo goed mogelijk te laten verlopen en probeerden een zo groot mogelijke groep mensen uit de IJmond te bereiken. De uitgenodigden kregen een link en een willekeurige toegangscode, die maximaal één keer gebruikt kon worden. Volgens Kien kunnen we naar aanleiding van de enquête "met 95 procent zekerheid zeggen dat de antwoorden maximaal 3,6 procent afwijken van de werkelijke situatie". Universitair docent Peter Lugtig, gespecialiseerd in onderzoeksmethodologie, heeft later de onderzoeksverklaring onder ogen gehad en kon zeggen dat de getallen er 'allemaal goed uitzien.'