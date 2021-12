Stikstofuitstoot circuit Zandvoort onvoldoende onderzocht: komt de race in gevaar?

Een speciaal aangestelde deskundige van de rechtbank plaatst in een rapport in handen van EenVandaag en dagblad Trouw grote vraagtekens bij de berekeningen van de stikstofuitstoot bij het circuit in Zandvoort. Daarmee lijkt hij de milieuorganisaties, die de berekeningen al eerder in twijfel trokken, gelijk te geven. Zo meldt EenVandaag

Volgens de provincie Noord-Holland zou voldoende zijn aangetoond dat met de Formule 1-races de stikstofuitstoot niet zou toenemen. Het circuit kreeg hierdoor van de provincie een vergunning voor aanpassingen, waardoor de Grand Prix gehouden kon worden.

Verschillende partijen trekken de berekeningen van stikstofuitstoot nu in twijfel, zo schrijft EenVandaag. In het deskundigenrapport staat dat voor de berekening van de uitstoot het circuit zich had moeten baseren op wetenschappelijke kennis.

Geen zuivere vergelijking

De rechtbank deskundige stelt in het rapport dat de huidige cijfers niet representatief zijn voor de werkelijke uitstoot. Daarnaast zou onder meer onvoldoende duidelijk worden wat het verschil in stikstofuitstoot zonder Formule 1 en met Formule 1 zou zijn. Een zuivere vergelijking kan volgens het rapport moeilijk worden gemaakt, omdat de uitgangspunten waarmee in de oude en nieuwe situatie is gerekend, van elkaar verschillen.

Mede op basis van het deskundigenrapport, zal de rechter moeten beslissen of de vergunning voor het houden van de Grand Prix rechtmatig is afgegeven. In het uiterste geval kan de rechter de vergunning vernietigen. De rechtelijke uitspraak wordt niet voor de zomer verwacht. In dat geval dreigt er een groot probleem voor het circuit, aangezien in september opnieuw een Formule 1 Grand Prix moet worden verreden.