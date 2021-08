Rechtbank: zandhagedis op circuit Zandvoort niet in gevaar door werkzaamheden F1

Tijdens de bouwwerkzaamheden aan het circuit is er volgens de rechter voldoende rekening gehouden met het leefgebied van de beschermde zandhagedis en de rugstreeppad. Die bouwwerkzaamheden bestonden onder andere uit graafwerkzaamheden en de bouw van tribunes.

Stichting Natuurbelang ziet dat anders. "Het is zeer teleurstellend dat de rechter ons niet in het gelijk heeft gesteld", zegt Harry Hobo van Stichting Natuurbelang. "Je kan nu op basis van deze uitspraak rond elk natuurgebied een groot feest geven. Zo zien wij dit evenement: als een groot particulier feest. En zo'n feest in een natuurgebied is natuurlijk niet de bedoeling."

Daarnaast vindt de rechtbank de Dutch Grand Prix 'van groot openbaar belang'. De Formule 1 is volgens de rechtbank een topsportevenement met statuur en met grote (inter)nationale belangstelling. Het gaat om een van de best bekeken sportevenementen ter wereld dat een positieve impuls heeft aan de lokale economie, aldus de rechtbank.

Tijdelijke schade

"Er is altijd gezegd dat de schade aan natuur en dier in het duingebied rond het circuit tijdelijk zou zijn. Maar dat is niet het geval", vervolgt Hobo. "Ze hebben er asfalt neergelegd, dat is toch nooit tijdelijk." Maar blijkbaar vindt de rechter het anders. Wij gaan dan ook zeker in hoger beroep."

Ook Marc Janssen van Rust bij de Kust vindt het opvallend dat de rechtbank geen oog heeft voor de blijvende schade na de asfaltering. "Het herstel kan door de asfaltering jaren duren. Ook is het onacceptabel dat de rechtbank het met deze uitspraak acceptabel vindt, dat meer dan 10 hectare leefgebied van beschermende diersoorten verloren gaat. Wij zullen zeker in hoger beroep gaan."