Gigantische tribunes Formule 1 in racetempo opgebouwd: "Nu al fascinerend"

Met nog een paar weken te gaan tot de Grand Prix, worden op circuit Zandvoort de laatste tribunes opgebouwd. Een enorme operatie aangezien het om zo'n 90.000 extra stoelen gaat. Maar dat geeft de meeste betrokkenen misschien wel minder stress dan komende vrijdag, wanneer het kabinet meer duidelijkheid gaat geven over het wel of niet doorgaan van de race met publiek.

Op het circuit wordt op verschillende plekken hard gewerkt aan de laatste tribunes. Normaal is er plek voor zo'n 3.500 toeschouwers op de vaste tribune. Tijdens de Formule 1 worden er 105.000 toeschouwers verwacht en daarom worden er overal op het terrein tribunes bijgebouwd. Jan Lammers, sportief directeur van de Dutch Grand Prix, is zelf ook onder de indruk. "Het besef dat dit het grootste sportevenement in de geschiedenis is, en dat dan straks die auto's hier zullen rijden, dat is wel een kippenvelmoment."

'Verwachten dat sportevenementen doorgaan'

De voorbereidingen liggen op schema. Het is nu alleen nog afwachten wat de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge zal brengen. Lammers ligt er in ieder geval niet wakker van. "Dingen waar wij geen invloed op hebben, daar maak ik mij nooit zorgen over. Het wordt door de overheid bepaald, maar wij hopen en verwachten dat vanaf 1 september sportevenementen doorgang zullen hebben."