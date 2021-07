Vrij rijden op circuit Zandvoort: “Ongelooflijk dat ze hier straks met een F1-auto rijden”

Brullende motoren, brede banden en snelle auto’s zijn de ingrediënten voor het circuit Zandvoort. Vandaag is de racebaan open voor iedereen die er met zijn auto op wil rijden en dat trekt mensen vanuit heel Nederland. “Wij komen uit Terneuzen en zijn vanochtend vroeg vertrokken om hier te kunnen zijn.”

Timo bekijkt zijn auto en wrijft over een witte veeg links op zijn bumper. “Dat is met een stompzinnigheid gebeurd op een circuit in Duitsland. Ik keek of er rechts geen stoepje zat, en toen raakte ik links iets.”

Dure hobby

De autogek heeft zijn zwarte stationwagen omgetoverd tot een heuse racewagen, met witte velgen, een rolkooi en speciale remmen. “Ik ben helemaal weg van auto’s en er gaat een hoop geld in zitten, het is dan ook een dure hobby. Gelukkig werk ik in de autobranche dus ik kan onderdelen goedkoper krijgen.”

Timo en heeft samen met zijn bijrijder Ronald een paar keer over het circuit gereden. “Het was kicken”, zegt Timo. “Maar ook wel eng. Ik vind het echt ongelooflijk dat die Formule 1-wagens ook over deze baan gaan rijden, dat gaat honderd keer zo hard als wij nu deden. Echt ongelooflijk.”

Voor bijrijder Ronald is het niet per se enger dat hij niet zelf het stuur mag vasthouden. “Ik ken Timo al heel lang en ik weet redelijk goed wat hij doet dus eng is het niet.”

